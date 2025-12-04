Правящий альянс канцлера Германии Фридриха Мерца (ХДС/ХСС и СДПГ) столкнулся с «экзистенциальным кризисом», который может привести к краху правительства всего через семь месяцев после его формирования. Причиной стали разногласия вокруг пенсионной реформы, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, группа молодых депутатов от партии Мерца отказывается поддерживать законопроект. У коалиции в парламенте шаткое преимущество всего в 12 голосов, а «непреклонность» проявляют как минимум 18 депутатов. Голосование намечено на 5 декабря.

«На закрытом заседании фракции Мерц призвал всех консервативных законодателей поддержать спорный законопроект, предупреждая, что отрицательное голосование будет иметь драматические последствия», — рассказали источники издания.

Сопредседатель СДПГ Бербель Бас отмечала, что провал реформы может привести к новым выборам. До этого Мерц заявлял, что ФРГ больше не может позволить себе текущую систему всеобщего благосостояния из-за роста расходов и замедления экономики.

Ранее The National Interest писало, что экономика Германии пришла в упадок и сильно пострадала из-за введения антироссийских санкций.