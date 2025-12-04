Лидер политической партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал план Европы по отказу от российского газа. Об этом он написал в соцсети X.

По словам политика, подобные планы являются глупостью. Кроме того, Дюпон-Эньян также добавил, что даже если Европа откажется от этого ресурса, Москва продолжит торговлю с другими странами.

Средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемая для налогообложения, в ноябре снизилась до 44,87 доллара за баррель, что на 16 процентов меньше, чем в октябре.

Стоимость российской нефти рухнула

«Чистейшая глупость. Валери Айер (французский политик — прим. ред.) хвастается тем, что еще больше разоряет французов, чьи счета за газ почти удвоились с начала войны на Украине. Французам был нанесен серьезный удар, в то время как Россия продолжает с удовольствием продавать свой газ в других местах», — заявил он.

Ранее Турция продлила контракты с «Газпромом».