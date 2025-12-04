Прогноз по ценам на золото и платину повысили

Агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на некоторые драгоценные металлы. Соответствующая информация опубликована на его сайте.

Согласно обновленным данным, по итогам 2026 года золото будет стоить 3,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Сентябрьский прогноз предполагал 2,7 тысячи долларов. Ожидается, что в 2027 году стоимость этого драгоценного металла опустится до 2,5 тысячи долларов, а в 2028 году — до 2 тысяч долларов.

Для платины прогноз на финал 2026 года повышен до 1,3 тысячи долларов за тройскую унцию. В начале осени ожидался показатель 1,05 тысячи долларов. Агентство полагает, что в 2027 году платина будет стоить 1,2 тысячи долларов, а в 2028 году — 1,1 тысячи долларов.

Кроме того, изменился прогноз относительно цен на медь в ближайшие годы. Аналитики Fitch считают, что по итогам 2026 года она будет стоить 9,5 тысячи долларов за тонну, хотя раньше называли сумму 9 тысяч. Для 2027 и 2028 годов предполагается цена 8,5 тысячи и 8 тысяч соответственно.

С начала 2025 года лидерами по закупке золота стали Польша и Казахстан, которые приобрели 67,1 тонны и 32,4 тонны драгоценного металла соответственно.