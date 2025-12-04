Важнейший союзник отвернулся от Трампа из-за России

Напористая дипломатия президента США Дональда Трампа, попытки навязать невыгодные условия привели к тому, что от Вашингтона отвернулся ключевой союзник — Индия, пишет обозреватель Тамара Боро в статье для Al Mayadeen.

Автор статьи заметила, что отношения Индии с Соединенными Штатами ухудшились с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Он ввел 25%-е пошлины на индийские товары, а также 25%-е пошлины из-за импорта Индией российской нефти и «финансирования конфликта на Украине».

Обозреватель уточнила, что США укрепляют связи с Пакистаном: принимают на своей территории высокопоставленных пакистанских чиновников и подписывают соглашения с Исламабадом. Она добавила, что это не способствует разрядке в отношениях.

Как тарифный конфликт Индии и США сыграет на руку России

По ее оценке, визит президента России Владимира Путина в Индию станет важным шагом на пути к укреплению стратегического партнерства в различных сферах, особенно в областях обороны и энергетики, которые представляют основу российско-индийских отношений.

Сотрудничество с Россией в оборонной сфере свидетельствует о том, что Нью-Дели не поддался давлению со стороны Белого дома, стремится к балансу в отношениях с Москвой и Вашингтоном, констатировала Боро.

Страна с высокой долей вероятности не откажется российской сырой нефти, пояснила обозреватель. Она предположила, что на встрече Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, напротив, будет поднят вопрос об увеличении поставок.

Помимо оборонной, энергетической и торговой сфер стороны, вероятно, обсудят и другие направления сотрудничества. В частности, культурное и технологическое взаимодействие, увеличение инвестиций, передачу российских технологий Индии и реализацию инициатив в области атомной энергетики, констатировала Боро.