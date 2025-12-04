Курс доллара упал почти до 75 рублей

Курс американского доллара на межбанковском валютном рынке снизился до отметки в 75,82 рубля, после чего вырос до значений в 77,2 рубля. Об этом стало известно в четверг, 4 декабря, из данных портала Investing.

В 17:15 стоимость доллара опустилась до 75,82 рубля, но спустя 15 минут, в 17:30, курс американской валюты вновь поднялся до 77,2 рубля, передает портал.

2 декабря курс доллара на внебиржевом рынке упал на 3,22 процента — до 76,93 рубля. В последний раз такие показатели фиксировали на рынке в мае 2023 года.

31 октября советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что курс рубля может достичь отметки в 50 рублей за доллар в случае потери Соединенными Штатами контроля над инфляцией. Он добавил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева, который наблюдался в конце 2024 года.

17 октября заместитель председателя правления и начальник казначейства «СДМ-Банка» Эдуард Лушин посоветовал россиянам закупиться долларами к Новому году. Он пояснил, что до конца года могут произойти события, которые значительно повлияют на финансовые рынки.