В России увидели аномалию в поведении рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что в поведении рубля прослеживаются аномалии. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Шепелева, обычно год завершается на падении российской валюты. Но в конце 2025 года рубль бьет свой рекорд с февраля 2023 года. По мнению Шепелева, причиной для этого стали нефтегазовые доходы.

«Доллар ушел на минимумы с февраля 2023 года, технически на горизонте — 75 рублей за доллар. Год завершается не совсем обычно для российской валюты — все привыкли к тому, что в декабре она несет потери на фоне сокращения профицита торгового баланса и повышенного потребительского спроса. В этом году выпавшие нефтегазовые доходы почти полностью компенсировал не-нефтегазовый экспорт», — заявил он.

Экономист дал прогноз по курсу доллара в конце 2025 и начале 2026 года

Шепелев добавил, что в России также упал спрос на иностранную валюту. Он объяснил это высокими ставками в экономике, и сниженным интересом со стороны импортеров. По этой причине Шепелев ожидает, что к концу года евро и доллар могут побить антирекорды — доллар может отойти к 75 рублям, а евро — к 86-87 рублям.