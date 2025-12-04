Путин назвал условие введения единой валюты в БРИКС

В настоящее время нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, рассказал журналистам президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер высказался о специфике единой валюты в ходе общения с репортерами индийских СМИ.

«У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС — создание единой валюты. Это процесс спокойный», — заметил Путин.

Экономист объяснил, зачем БРИКС единая валюта

Глава государства отметил, что в этом вопросе никуда нельзя спешить, чтобы избежать грубых ошибок. Он уточнил, что в Европе возникли проблемы при поспешном введении евро.