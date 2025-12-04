Минфин погасил евробонды с выплатой купона на общую сумму 163,1 млрд рублей

Министерство финансов России выплатило купон и номинальную стоимость евробондов с погашением в 2025 году, общая сумма составила 163,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году в сумме 163,1 млрд руб. (эквивалент 1,8 млрд евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.