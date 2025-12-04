Путин: Россия готова обсуждать с США вопрос о покупке Индией российского топлива

Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией российского топлива, в том числе на уровне переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью каналу India Today.

«Если США имеют право покупать наше топливо, то почему Индия должна быть лишена такого права? Это вопрос заслуживает тщательного изучения, и мы готовы к его обсуждению, в том числе и с президентом Трампом», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал о том, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы, связанные с торговлей нефтью с Россией.