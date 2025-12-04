Президент России Владимир Путин прокомментировал поставки российской нефти в Индию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ПРАЙМ.

По словам Путина, поставки российской нефти в Индию «идут ритмично». Он также заявил, что у Индии должно быть право покупать российскую нефть, потому что сами США по прежнему приобретают топливо для АЭС из России. Кроме того, отношения между Россией и Индией, как добавил Путин, не мешают никаким третьим странам.

В связи с этим он также подчеркнул, что Россия готова обсуждать вопрос поставок нефти в Индию с Вашингтоном. При этом Путин уверен, что восстановление экономических отношений между Россией и США принесло бы пользу как Москве, так и Вашингтону.

