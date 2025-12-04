МВФ высказался об истории с российскими активами

Международный валютный фонд выступает за соблюдение международного права в отношении суверенных активов РФ, замороженных на счетах европейских банков, рассказала журналистам директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. Об этом пишет РБК.

Накануне коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», который предполагается обеспечить российскими активами.

«Любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы», — сказала Козак.

РИА Новости: ЕС может потерять $190 млрд инвестиций в РФ при конфискации активов

Директор по коммуникациям выразила надежду, что российские власти ценят эту позицию фонда.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отвесил президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен звонкую пощечину.

Так политик прокомментировал то, что ЕЦБ отказал ЕК в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных российских активов.