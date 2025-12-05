Британия готова передать Украине замороженные активы РФ

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы РФ в размере 8 млрд фунтов ($10,6 млрд). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в кабмине.

По ее информации, Соединенное Королевство рассчитывает согласовать единую позицию западных стран по вопросу так называемого репарационного кредита. При этом издание добавило, что Лондон пока не разработал окончательный способ конфискации российских активов для передачи их Украине.

Ранее Еврокомиссия озвучила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в Евросоюз западные страны присоединиться к этой инициативе.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.