В ЕЦБ опасаются возможного назначения союзника Трампа главой ФРС

Назначение экономического советника президента США Дональда Трампа Кевина Хассета на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) может поменять политику регулятора, что вызовет рост инфляции по всему миру.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

"Если на рынке укоренится убеждение, что новый председатель ФРС [Хассет] будет руководствоваться фискальными или какими-либо другими соображениями в ущерб целевому показателю инфляции, это приведет к оттоку капитала из США и снижению стоимости доллара, что повлечет за собой серьезные последствия во всем мире, включая рост инфляции", - заявил газете чиновник ЕЦБ.

Другой сотрудник европейского регулятора считает, что инфляция может вырасти из-за возможного давления администрации Трампа на Хассета с целью принятия решений, выгодных Белому дому. Он указал, что "в США существует вероятность возникновения инфляционной тенденции <...> из-за политического вмешательства". При этом третий чиновник подчеркнул, что "для Трампа Хассет был бы лучшим выбором", так как потенциальный кандидат близок к американской администрации. Отмечается, что с уходом действующего главы ФРС Джерома Пауэлла "доверительные отношения" между американским регулятором и ЕЦБ "могут подойти к концу".

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассматривается соратниками Трампа в качестве наилучшего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы. Как отмечалось, в Белом доме полагают, что Хассет на новой должности сможет реализовать курс Трампа, направленный на снижение базовой процентной ставки. Вместе с тем, агентство указывало, что действующий глава американской администрации известен принятием неожиданных кадровых решений, поэтому кандидатуру Хассета пока нельзя считать окончательной.