Премьер Бельгии назвал три условия использования российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) назвал условия использования замороженных активов Российской Федерации для финансирования Киева.

«Правительство всегда устанавливало три четких условия, для того чтобы даже лишь рассмотреть подтверждение такой операции», — поделился подробностями он.

Первое условие - распределение рисков. По словам де Вевера, Бельгия никогда не согласится с тем, чтобы нести риски такой операции самостоятельно.

Второе условие - «ликвидность и защита от рисков». Премьер Бельгии указал на то, что Euroclear должен иметь средства на случай необходимости.

Третье условие — честное распределение расходов между всеми странами-членами Европейского союза. Де Вевер заявил, что все государства объединения, владеющие активами России, должны принимать участие в этом.

Путин рассказал, что будет, если Европа конфискует российские активы

Европейская комиссия (ЕК) пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование суверенных активов Российской Федерации для Украины. Обсуждается сумма от 185 до 210 млрд евро в виде кредита, который бывшая советская республика условно должна будет вернуть после окончания вооруженного противостояния и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в Министерстве иностранных дел России уже говорили о том, что идеи Европейского союза о выплате Россией репараций Киеву оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов.