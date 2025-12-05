В России предложили получать деньги за нефть с Индии по-новому

Глава банка ВТБ Андрей Костин предложил изменить порядок получения платежей за нефть при поставках в Индию. Соответствующую инициативу он передал помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом со ссылкой на источник пишет «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

По его мнению, расчеты должны идти через уполномоченные банки, чтобы там в закрытом контуре осуществлять сделки обмена валют по парам рупия-рубль-юань. Такой механизм снимает риски для индийских финансовых организаций и позволил бы решить проблему торгового дисбаланса, из-за которого Россия сталкивается с проблемой зависающих в Индии рупий.

Страна с 2022 года стала одним из основных покупателей российской нефти, забрав большую часть выпавшего экспорта в страны Евросоюза. Последние санкции США, введенные в отношении крупнейших российских нефтяных экспортеров, сократили закупки, но эксперты ожидают, что в течение пары месяцев объемы поставок в целом восстановятся.

О проблеме с выводом рупий из индийских банков стали говорить еще в 2023 году. Дело в том, что рупия — не свободно конвертируемая валюта, и, получив платежи в ней, распоряжаться большими суммами довольно сложно. Ранее российским компаниям предлагали закупать на рупии индийские товары или инвестировать внутри страны, но всех проблем это не сняло.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин подчеркнул, что проблема расчетов остается одним из главных вызовов для торговли с Индией. Сложности с конвертацией валют приводят к задержкам платежей и росту операционных рисков, из-за чего компании несут издержки. При этом эксперт не верит, что ситуация разрешится в ближайшее время.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что российские власти хотели бы в несколько раз увеличить закупки индийских товаров и услуг.

Он выделил шесть ключевых групп, интересных для импорта. В список вошли товары широкого потребления, продукты питания и сельхозпродукция, лекарственные препараты и все, что связано с медициной, комплектующие для российской промышленности, телекоммуникационное оборудование, услуги IT-сектора, а также трудовые мигранты.