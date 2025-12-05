Новак заявил о снижении инфляции в России

Российская экономика находится на этапе снижения инфляционного давления, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на вручении премии "Импульс".

"Наша экономика, несмотря на все вызовы, несмотря на все давление со стороны западных стран, трудности, с которыми мы сталкиваемся, за последние несколько лет показала такие рекордные цифры и показала - самое главное - свою устойчивость и возможность двигаться вперед, - сказал вице-премьер. - Сегодня наша экономика находится в стадии формирования сбалансированного устойчивого роста, снижения инфляции".

Ежегодная премия "Ведомости Импульс" - профессиональная награда для наиболее значимых инвестиционных проектов, оказывающих влияние на новый облик России, и сильнейших управленческих команд, демонстрирующих эффективное управление инвестициями.

Цель премии - стимулирование развития рынка инвестиций и поощрение наиболее значимых проектов, формирующих тренды отраслевого развития, способствующих укреплению позиций России на международном уровне.

