Раскрыто, почему ЕС не сможет изъять российские активы

Евросоюз не сможет предоставить Киеву репарационный кредит за счет замороженных активов России или использовать другие механизмы, предполагающие их изъятие, считает экономист Владимир Рожанковский. По его мнению, издержки для Брюсселя будут слишком высокими, передает «Царьград».

Эксперт отметил, что хотя ЕК одобрила соответствующие санкции, до их реализации дело не дойдет. По его словам, Россию пытаются напугать «шумовым эффектом». Рожанковский объяснил, что возможный ущерб от конфискации активов превысит их реальный объем, который составляет около 200 миллиардов долларов.

Если Европа решится на конфискацию российских активов, это вызовет потерю триллиона долларов, которые перетекут в другие юрисдикции, полагает собеседник. И в ЕС это «прекрасно осознают», добавил он. Как отметил собеседник, финансовая система Европы столкнется с огромными потерями, а ее юрисдикция станет «токсичной».

Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что международный валютный фонд выступает за соблюдение международного права в отношении суверенных активов РФ, замороженных на счетах европейских банков.