США лоббируют страны Евросоюза, чтобы заблокировать план ЕС по использованию замороженных российских активов для предоставления крупного займа Украине, сообщили СМИ.

Как пишет Bloomberg, американские чиновники аргументируют свою позицию тем, что эти средства нужны для возможного заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом и не должны использоваться для продолжения конфликта.

На этой неделе Евросоюз предложил использовать замороженные российские активы для поддержки займа на 90 млрд евро для Украины с целью покрытия экономических и военных нужд в ближайшие два года. Примерно 210 млрд евро замороженных российских средств находятся в Европе, остальные могут быть использованы с 2028 года. План вызывает внутренние разногласия внутри блока, особенно со стороны Бельгии, где размещена большая часть средств.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что вопрос использования этих активов должен решаться исключительно Европой, поскольку большая часть средств заморожена именно в европейских банках.

«Нет никакой возможности, что деньги, которые мы мобилизуем, останутся в США», – заявил он.

Он добавил, что этот пункт отражает как позицию официального Берлина, так и европейский консенсус: средства должны быть направлены Украине.

Ранее сообщалось, что заявление премьера Бельгии Барта де Вевера о критериях использования замороженных российских активов получило одобрение парламента, где депутаты встретили его аплодисментами.

В пятницу Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

Напомним, Еврокомиссия одобрила возможность предоставления Украине «репарационного кредита» за счет этих активов.