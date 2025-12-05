ЦБ: российская экономика прошла значительную часть пути к ценовой стабильности

Инфляция в России замедляется, экономика прошла значительную часть пути к ценовой стабильности.

Об этом сообщил в ходе коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики Банка России "Бизнес в эпоху высоких ставок" на XVII бизнес-форуме "Деловой климат в России" советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Хорошей новостью является то, что мы видим, что значительную часть к ценовой стабильности мы прошли. Спрос охлаждается, переходя в соответствие с производственными возможностями, и, соответственно, замедляется инфляция", - сказал он.

Тремасов добавил, что на конец года инфляция ожидается на уровне 6,5-7%.

"Но, правда, с учетом аномальных данных за ноябрь вырисовывается даже к нижней границе", - уточнил советник.

В кулуарах форума Тремасов напомнил журналистам, что цель по инфляции в России установлена на уровне 4%.