Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил о сокращении экспорта товаров Италии в Россию примерно на 60% в связи с введением Евросоюзом санкций, передает РИА Новости.

По словам Торрембини, это тяжелое сотрудничество, но работа в этом направлении ведется. Как уточнил он, множество российских компаний демонстрируют успешную работу.

«К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского», — отметил Торрембини.

Он выразил надежду на восстановление экономических связей между двумя странами, хотя это может занять значительное время. Торрембини отметил, что потеря России как торгового партнера приведет к серьезным финансовым потерям.

По данным РИА Новости, на основе открытых источников, Италия с 2022 года недополучила около 8 миллиардов евро из-за сокращения поставок товаров в Россию.

Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что для заключения соглашения по Украине необходимо участие Европы, которая должна снять введенные против РФ санкции.