Страна ЕС теряет деньги: антироссийские санкции оборачиваются против Европы
Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил о сокращении экспорта товаров Италии в Россию примерно на 60% в связи с введением Евросоюзом санкций, передает РИА Новости.
По словам Торрембини, это тяжелое сотрудничество, но работа в этом направлении ведется. Как уточнил он, множество российских компаний демонстрируют успешную работу.
«К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского», — отметил Торрембини.
Он выразил надежду на восстановление экономических связей между двумя странами, хотя это может занять значительное время. Торрембини отметил, что потеря России как торгового партнера приведет к серьезным финансовым потерям.
По данным РИА Новости, на основе открытых источников, Италия с 2022 года недополучила около 8 миллиардов евро из-за сокращения поставок товаров в Россию.
Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что для заключения соглашения по Украине необходимо участие Европы, которая должна снять введенные против РФ санкции.