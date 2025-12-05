В МИД РФ прокомментировали попытки ЕС украсть российские активы

Евросоюз окончательно переступил грань между политикой и преступлением, перейдя к откровенному бандитизму в вопросе замороженных российских активов. Такую оценку действиям Брюсселя дала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в пятницу.

По её словам, ЕС уже не просто нелегитимен, а превратился в подобие криминальной банды.

«Евросоюз превратился не то что в нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений. Здесь, я считаю, история беспрецедентная», — заявила дипломат.

Она также добавила, что европейцы всеми силами пытаются найти хоть что-то к чему можно было бы это все привязать, понимая, что никаких оснований для этого нет. Из-за этого Захарова назвала ЕС «воровской группировкой».

Зюганов раскрыл последствие изъятия Европой российских активов

Особое внимание дипломат обратила на роль Бельгии, чьи действия выглядят крайне противоречиво. Страна, по словам Захаровой, сама признаёт незаконность планов по конфискации, но при этом предлагает другим странам Евросоюза разделить ответственность. Такой подход Захарова сравнила с законами криминального мира.