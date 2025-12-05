Названа основная экономическая проблема России в будущем году

Основная экономическая проблема России, которая перейдет на 2026 год — негативная демография бизнеса. Ее назвал доктор экономических наук Валентин Катасонов в интервью «Царьграду».

Он указал на ноябрьскую статистику, согласно которой количество организаций, находящихся в процедуре банкротства, в полтора раза превышает количество организаций, которые открылись.

«То есть демография бизнеса такова, что умирает в полтора разабольше, чем рождается», — отметил экономист.

Статистика указывает на вероятное снижение и массы наемных работников в следующем году. Катасонов отмечает тенденцию работодателей привязывать трудовые договоры к началу и концу года, предлагая работникам увольнение уже с первых чисел следующего года. Это, по его мнению, связано с особенностями корпоративного планирования.

