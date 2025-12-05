Мантуров: товарооборот России и Индии может превысить $100 млрд

Россия и Индия могут довести уровень двусторонней торговли до уровня свыше $100 млрд при условии совместной работы сторон на результат. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о перспективах достижения объема двусторонней торговли отметки в более $100 млрд к 2030 году, Мантуров заявил, что рассматривает эту цель "позитивно и реалистично", если будет вестись работа "ради этого результата".