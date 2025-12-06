Выяснилось, что именно подтолкнуло рубль к декабрьскому росту

Финансовые эксперты фиксируют устойчивое укрепление рубля к концу года. Специалисты объясняют динамику совокупностью рыночных и макроэкономических факторов, которые усилились в декабре.

По оценке руководителя департамента поддержки клиентов и продаж крупного форекс-брокера Александра Шнейдермана, рубль поддерживает стабильная макроэкономическая среда, сохраняющийся профицит торгового баланса и низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Указывается и на растущую долю рубля во внешних расчетах.

Дополнительным драйвером называют декабрьский максимум по ежедневной продаже валюты — показатель вырос до 14,5 млрд рублей. Эти условия обеспечивают рублю запас прочности накануне решения Банка России по ключевой ставке, запланированного на 19 декабря.

Отмечается, что Центробанк РФ уже перешел к смягчению ограничений на валютные операции. С 8 декабря регулятор снимает запреты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц из дружественных юрисдикций. Это решение объяснено устойчивой ситуацией на валютном рынке, где прежние лимиты перестали быть актуальными.

Ранее стратег одной из инвестиционных компаний указывал, что шаг Центробанка был ожидаемым: укрепление рубля создало условия для отказа от ограничительных мер и возвращения к более свободному режиму валютных операций.