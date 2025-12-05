Мантуров: РФ и Индия заинтересованы в сотрудничестве по SSJ-100 и Ил-114-300

Российская и индийская стороны заинтересованы в сотрудничестве по производству самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ил-114-300, в частности, в их сборке на территории Индии, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

© Российская Газета

По словам первого вице-премьера, в рамках российско-индийского саммита в числе прочих обсуждался вопрос сотрудничества России и Индии в области авиации.

"Например, по сборке Sukhoi Superjet 100 здесь, по сборке Ил-114-300. Мы в этом крайне заинтересованы. Самое главное - индийская сторона тоже заинтересована", - отметил Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что эти самолеты отвечают требованиям Индии. Они полностью российского производства и без иностранных компонентов.

Ранее Денис Мантуров заявлял, что Россия готова поставлять Индии перспективные авиакомплексы.