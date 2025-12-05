Всемирный банк назвал долги других стран перед Россией

За 2024 год внешние долги других государств перед Россией выросли на 2,6 млрд долларов и достигли 33,1 млрд.

Такой уровень задолженности в последний раз фиксировался в 1998 году, когда этот показатель составлял 38 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

Страны, более всех увеличившие свои обязательства, – Бангладеш, Египет и Индия. За прошедший год Бангладеш увеличила свой долг на 1,2 млрд долларов, Египет на 815 млн долларов, а Индия на 799 млн долларов. Более скромный рост долгов отмечается у Узбекистана (39 млн долларов), Афганистана (17 млн долларов), Йемена (7 млн долларов) и Шри-Ланки (3 млн долларов).

При этом Белоруссия сильнее других сократила свои обязательства перед Москвой – ее задолженность уменьшилась на 125 млн долларов.

В марте ЦБ сообщал, что внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года.