На Западе предостерегли от изъятия российских активов

Возможное изъятие замороженных активов России в Евросоюзе может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что номинированные в евро активы составляют около 20% валютных резервов на балансе центральных банков всех стран мира. Евро по этому показателю уступает лишь доллару США, на долю которого приходится почти 60% мировых валютных резервов. Но если Евросоюз примет решение изъять российские активы, то центробанки и частные инвесторы усомнятся в том, стоит ли покупать европейские ценные бумаги.

Хотя Европейский центральный банк выражает скепсис относительно схемы с конфискацией активов РФ и указывает на ее риски, ряд европейских стран, длительное время выступавшие против этого плана, изменили свою позицию и теперь поддерживают такой шаг, говорится в статье.

Источники FT в ЕС объяснили это тремя факторами. В частности, эти страны активно работали с крупными международными инвесторами, убеждая их, что их активам ничего не грозит. Во-вторых, предложенная юридическая схема изъятия активов якобы «надежна с юридической точки зрения». В-третьих, в Евросоюзе все больше понимают, что у объединения нет других реальных альтернатив финансирования Украины.