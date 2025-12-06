В Казахстане выступили с заявлением о транзите российской нефти

Транзит российской нефти по территории Казахстана предусмотрен межправительственным соглашением. Предпосылок для его пересмотра сейчас нет. Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, сообщает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал, возможна ли приостановка транзита из-за антироссийских санкций. По словам Абаева, транзит российской нефти осуществляется в рамках межправительственного соглашения.

«Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает», — сказал посол.

Ранее издание RTVI сообщило, что Казахстан якобы готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Окончательное решение будет принято после разъяснений от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В феврале 2022 года «Роснефть» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн через территорию Казахстана. Договор действует десять лет.