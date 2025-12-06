В Катаре посмеялись над решением ЕС отказаться от российского газа

Министр по вопросам энергетики Катара, глава национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби выразил недоумение в связи с планами Европейского союза полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Об этом сообщает Reuters. Выступая на Дохийском форуме, аль-Кааби задался вопросом, как Европа справится с энергетическими потребностями, если другие крупные поставщики, такие как Катар и США, сократят экспорт.

«Это довольно озадачивает. Посмотрите на цифры: что они будут делать, если Катар сократит поставки СПГ и американские компании тоже?» — заявил аль-Кааби, комментируя недавно достигнутое предварительное соглашение ЕС о поэтапном запрете импорта российского газа.

Он напомнил о недавнем заявлении гендиректора ExxonMobil Даррена Вудса о возможном выводе компании из Европы, отметив, что подобные шаги могут иметь пагубные последствия не только для нефтегазового сектора, но и для всей европейской экономики.

Парламент и Совет ЕС предварительно согласовали этапы отказа от российского газа

При этом глава Qatar Energy подчеркнул, что Катар готов поддерживать все страны в обеспечении их потребностей в газе, если это будет коммерчески оправдано для обеих сторон.

«Европейцам самим решать, у кого покупать газ. Мы готовы помочь, но на взаимовыгодных условиях», — добавил он.

Решение ЕС, принятое 3 декабря, предполагает постепенный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с конца 2026 года и трубопроводного газа — с осени 2027 года. Этот шаг является частью программы REPowerEU, запущенной в 2022 году для снижения зависимости от российских энергоносителей.

Однако, несмотря на эти усилия, доля российского газа в импорте ЕС в 2024 году выросла до почти 19%, что вызвало озабоченность в Брюсселе.