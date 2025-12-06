Венгрия заблокировала выпуск евробондов для финансирования Украины

На встрече послов 27 стран ЕС в Брюсселе Венгрия воспользовалась своим правом вето и заблокировала выпуск еврооблигаций для финансирования Украины на сумму в 90 млрд евро, привязанных к семилетнему бюджету Евросоюза, сообщает Politico.

По данным издания, еврооблигации рассматривались в качестве альтернативного механизма финансирования Украины, но Будапешт отклонил предложение о выпуске совместного долга.

Еврокомиссия наряду с кредитом, обеспеченным замороженными российскими резервами, сочла выпуск еврооблигаций одним из двух возможных решений, чтобы Украина не испытала нехватки финансирования к апрелю следующего года.

Однако выпуск долговых обязательств за счет бюджета ЕС требует единогласного одобрения, и вето Венгрии сейчас усиливает давление в преддверии ожидаемых сложных переговоров, которые пройдут перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе 18 декабря. Немедленного прогресса не ожидается, учитывая серьезные оговорки премьер-министра Бельгии.

Еврокомиссия неоднократно пыталась преуменьшить как финансовые, так и юридические риски, связанные с предоставлением кредита на возмещение ущерба, настаивая на том, что ее предложение адекватно учитывает большинство проблем Бельгии.