На атомную электростанцию (АЭС) «Пакш» прибыла очередная партия российского топлива, последняя в этом году. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, теперь у Венгрии достаточно запасов для работы АЭС до ноября 2028 года. Сийярто отметил, что доставка топлива из России в этом году «усложнилась в связи с геополитической ситуацией и поведением некоторых европейских стран».

В конце июня Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов. По его словам, после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства. Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд.