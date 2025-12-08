С января по ноябрь 2025 года товарооборот Китая и США упал до 514,66 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Китай стал меньше торговать с США на 17,5 процента в годовом выражении. Экспорт сократился на 18,9 процента (385,9 миллиарда долларов), а импорт — на 13,2 процента (до 128,76 миллиарда долларов).

За последний месяц осени двусторонняя торговля снизилась еще на 2,7 процента. Китайский экспорт упал на 3,2 процента, а объемы покупок американской продукции выросли на 0,9 процента.

Китай приобретает сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, коксующийся уголь, медь и медную руду, а в обмен поставляет смартфоны, компьютеры, литиево-ионные батареи, детские игрушки, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, одежду, обувь и прочие товары.

Годом ранее товарооборот двух стран вырос на 3,7 процента, до 688,28 миллиарда долларов. При этом в 2023-м показатель падал на 11,6 процента, до 664,45 миллиарда.

В ноябре стало известно, что власти КНР разрабатывают механизм, позволяющий ограничить поставки редкоземельных металлов связанным с американскими военными компаниям. Как сообщили в The Wall Street Journal, такие планы позволят председателю КНР Си Цзиньпину соблюсти договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом об облегчении поставок таких материалов, а с другой стороны — добиться их непопадания в распоряжение оборонки США.