Сийярто: Венгрия может оспорить в Суде ЕС запрет на нефть и газ из России

Венгрия и Словакия оспорят в Суде ЕС решение о запрете на поставки российских нефти и газа, которое Еврокомиссия намерена вынести на голосование среди стран Евросоюза на следующей неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Брюссель хочет вынести на голосование на следующей неделе постановление о запрете на ввоз российских нефти и природного газа в Европу. Этот диктат сделает невозможным надежное энергоснабжение нашей страны и Словакии, а также приведет к резкому росту цен", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Кроме того, это огромное юридическое мошенничество, поскольку на самом деле это санкционная мера, которая может быть принята только единогласно", - отметил Сийярто. Он считает, что намерение Еврокомиссии добиться принятия решения о запрете на поставки нефти и газа из РФ не консенсусом, а большинством голосов "полностью противоречит основному договору о Европейском союзе". Помимо прочего, этот договор гласит, что "энергетическая политика является национальной компетенцией", напомнил министр.

"Поэтому совместно с правительством Словакии сразу после принятия решения мы обратимся в европейский суд с ходатайством об отмене этого регламента и будем просить приостановить его действие на время судебного разбирательства", - заключил Сийярто.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Обсуждается вопрос о запрете на ядерное топливо. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.