Аналитик допустил падение доллара к концу года

Курс рубля продолжает движение по траектории, которая укрепляла национальную валюту на протяжении всего года, сообщает ИА DEITA.RU. По оценке руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, доллар к концу года может оказаться в диапазоне 73–82 рублей.

© Deita.ru

Эксперт отметил для RT, что с начала года рубль значительно усилил свои позиции, примерно на 24% к доллару, на 14% к евро и на 21% к юаню. Тренд сохраняется и по итогам осенних торгов, что позволяет говорить о высокой вероятности дальнейшего укрепления.

Ключевым драйвером Шнейдерман считает политику Банка России. Высокая ключевая ставка делает рублёвые инструменты более привлекательными, одновременно снижая кредитную активность и ограничивая импорт. Сдержанный спрос на иностранные товары уменьшает давление на валютный рынок, что поддерживает курс национальной валюты.

Определённое влияние оказывает и геополитический фон, который периодически стимулирует приток капитала в рублевые активы. Такие краткосрочные всплески оптимизма дополнительно укрепляют рубль, хотя и не формируют долгосрочного тренда.

По словам аналитика, на данный момент долгосрочных факторов давления на рубль не наблюдается, а фундаментальные условия для его укрепления остаются стабильными. На этом фоне доллар в конце года, по оценке специалиста, будет колебаться в пределах 73–82 рублей.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин также связывал укрепление рубля со снижением импорта и уменьшением спроса на иностранную валюту внутри страны.