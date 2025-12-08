«Денег нет»: в Раде не знают, как финансировать бюджет Украины

Впервые с 2022 года власти Украины не знают, за счет чего финансировать дефицит бюджета в следующем году, так как денег нет. Об этом заявила депутат Верховной рады Юлия Клименко, пишет РИА Новости.

«Если с 2022-го по 2025-й было понимание, за счет каких средств мы финансируем госбюджеты, то сейчас этого нет. Даже если произойдет чудо и Украине все-таки дадут репарационный кредит, то он придет не раньше, чем в июле», - пояснила она.

При этом, по ее словам, нет смысла принимать сейчас бюджет, так как его придется пересмотреть уже в начале 2026 года, когда «придет трезвость, что денег нет».

Ранее Рада приняла бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). При этом Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха, усиливая давление на Бельгию. Однако, по данным СМИ, представители Бельгии отказались выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear.