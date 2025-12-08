Франция защищает российские суверенные активы на 18 млрд евро от инициативы ЕС по созданию репарационного кредита для Украины.

Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что Париж более двух лет скрывает названия частных банков, где эти средства заморожены.

«Франция скрывала какие-либо подробности об учреждениях, держащих российские государственные средства, и о том, как используются начисленные проценты, утверждая, что это вопрос конфиденциальности клиента», — пишет Financial Times.

FT: Евросоюз нашел возможность навсегда заблокировать активы России

Инициатива Европейской комиссии предполагает использование для обеспечения кредита не только 185 млрд евро в депозитарии Euroclear, но и активов, замороженных по всему Евросоюзу. Позиция Франции, выступающей против привлечения средств из частных банков, создает дополнительные сложности для реализации этого плана.

Ранее Еврокомиссия продвигала идею «репарационного кредита» для Украины на 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, однако план вызвал разногласия в ЕС из-за юридических рисков и возможной финансовой ответственности. Европейский центробанк отказался поддержать схему, посчитав ее противоречащей своим полномочиям, а Франция, Бельгия и Италия выражали опасения по поводу использования таких активов, что уже ставило под вопрос масштабы финансовой помощи Киеву.