Россия и Казахстан намерены углублять сотрудничество в области добычи, переработки и транспортировки углеводородов, несмотря на внешнее давление и угрозы вторичных санкций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Астане.

Как уточняется, это сотрудничество основано на взаимной выгоде и прагматичной взаимозависимости. Москва и Астана активно развивают проекты на шельфе Каспийского моря, включая месторождение «Каламкас-море».

Казахстан, как значимый участник мирового энергетического сектора, требует современной инфраструктуры для транспортировки нефти на экспорт. Российская сторона дает доступ к своей трубопроводной сети и оборудованию. Так, обе страны считают данное сотрудничество значимым. Два года назад РФ осуществила большой объем поставок нефти для Павлодарского нефтеперерабатывающего завода (порядка 4,7 миллиона тонн).

15 ноября американской стороной была введена генеральная лицензия, освободившая от рестрикций несколько проектов. Один из них — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Газовый союз России, Казахстана и Узбекистана является значимым направлением взаимодействия. РФ готовится получить статус основного поставщика газа, в то время как Астана и Ташкент выступят в роли его транзитных узлов и потребителей.

В материале издания говорится, что санкции и попытки их обойти не остановили сотрудничество России и Казахстана в нефтегазовой отрасли. Подчеркивается, что обе страны продолжают работать вместе, но теперь более осмотрительно управляют рисками.