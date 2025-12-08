Стало известно, кто обеспечит кредит Украине за счет активов РФ

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению кредита для Украины за счет замороженных российских активов. Об этом пишет газета Politico.

Издание со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы Еврокомиссии сообщает, что страны Евросоюза в общей сумме обязаны выделить Украине около €210 млрд срочного кредита. Отмечается, что размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны. Таким образом, Германии придется выделить около €51 млрд, Франции — €34 млрд, Италии — €25 млрд.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и должна решаться таким образом, чтобы все европейские государства подвергались одинаковому риску.