Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России

Самую большую долю в предоставлении кредита Украине за счет замороженных российских активов, обсуждаемого в Евросоюзе, должны внести Германия, Франция и Италия: только Берлину придется выделить свыше 51 млрд евро, сообщает издание Politico.

Издание пишет, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила странам ЕС суммы, которые каждая страна должна будет предоставить, выступая гарантом кредита для Киева. Подчеркивается, что помощь должна распределяться пропорционально, чтобы убедить Бельгию согласиться на схему финансирования.

В Европе вспыхнул скандал из-за скрытия Францией информации об активах РФ

Согласно подсчетам Politico, при размере кредита 210 млрд евро, Германия обязана будет гарантировать 51,3 млрд евро (24,4% своего валового национального дохода), Франция – 34 млрд евро (16,2%), Италия – 25,1 млрд евро (12%). Финансовая схема предусматривает предоставление Украине кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро с условием возвращения после завершения конфликта, если Москва выплатит компенсацию.

Еврокомиссия активно ищет согласия от всех стран ЕС на использование замороженных суверенных активов России в пользу Украины, несмотря на жесткую оппозицию некоторых участников союза. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 180 млрд евро находятся на счетах бельгийской системы Euroclear.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине 18,1 млрд евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Власти России неоднократно называли действия Евросоюза по заморозке и последующему использованию этих средств попыткой воровства и нарушением международных норм.

Европейский союз может оставить российские активы замороженными на неопределенный срок из-за обнаруженной юридической лазейки.

Коллегия Еврокомиссии 3 декабря поддержала идею предоставить Украине кредит из средств замороженных российских активов.

Европейский центральный банк отказался поддержать выделение 140 млрд евро Украине за счет этих средств.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва может инициировать долгий судебный процесс в ответ на изъятие активов.