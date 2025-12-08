США и их торговые партнеры смогли достичь соглашений, однако Центробанк предупреждает о возможности нового витка торговых конфликтов, что может замедлить развитие мировой экономики. Для России это может означать снижение спроса на энергоресурсы и усиление зависимости от нефтяных доходов, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

ЦБ сообщает, что мировые индексы неопределенности остаются на высоком уровне, и новые протекционистские меры могут привести к росту инфляции. Ожидается, что в текущем году мировая экономика вырастет на 3%, а к 2026 году этот показатель составит 2,7–2,9%.

Россия постепенно уменьшает зависимость своего бюджета от нефтегазовых доходов. К 2025 году планируется снизить их долю до 25%. По мнению специалистов, для достижения этой цели необходимо развивать глубокую переработку и несырьевую экономику. В частности, это касается сельского хозяйства, IT, машиностроения и креативных индустрий.

В материале подчеркивается, что Центральный банк России поддерживает национальную валюту, устанавливая высокую ключевую ставку. Как сообщается, это делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов. Новые экономические ограничения, введенные в виде санкций, оказывают негативное влияние на экспорт, однако опыт предыдущих периодов показывает, что подобные ситуации стабилизируются в течение нескольких месяцев.