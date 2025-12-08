Экономический прогноз на неделю: курс рубля и переполненный рынок

Курс доллара США резко снизился. «Рамблер» выяснил, что происходит на рынке валют и чего следует ожидать в ближайшее время.

Динамика курса валют

По данным Forbes, американская валюта продемонстрировала снижение до 75 рублей, что стало первым случаем с начала 2023 года. Эксперты прогнозировали ослабление рубля к празднику из-за повышенного спроса на импорт, однако этого не случилось. Избыток валюты на рынке обусловлен действиями Центрального банка и Министерства финансов.

Продажи валюты Минфином

В период с 5 декабря по 15 января Минфин планирует увеличить продажу валюты на 123,4 миллиарда рублей. Центральный банк также будет продавать валюту в размере 8,94 миллиарда рублей в день, что вдвое превышает показатель предыдущего месяца. Ожидается, что эти меры могут укрепить рубль на 2,5-3 рубля.

Сергей Швецов, председатель наблюдательного совета Мосбиржи, подчеркнул наличие избытка иностранной валюты, обусловленного невозможностью инвестировать ее за границей. ЦБ частично снял ограничения на валютные переводы за рубеж, что может оказать давление на рубль. Однако это решение может быть связано с ожидаемыми санкциями со стороны Европейского союза.

Импорт

Восстановление импорта происходит медленнее, чем ожидалось. Торговый баланс остается положительным, при этом более половины расчетов осуществляются в рублях. Влияние экспортно-импортных операций на курс валюты снижается. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин подчеркнул, что укрепление рубля может оказаться временным и не совсем устойчивым.

Прогноз по курсу рубля

Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая, сообщила «Финансам Mail», что в условиях повышенной неопределенности лучшим прогнозом является сохранение курса рубля на текущих уровнях: 75−77 ₽ за доллар США и 10,6−10,8 ₽ за юань.

По ее словам, на текущей неделе позиции рубля, вероятно, будут определяться распространенностью позитивных ожиданий по геополитике среди участников валютного рынка. Если будет подписано мирное соглашение, позиции рубля станут сильнее. Если же военные действия продолжатся, рубль может ослабнуть, считает аналитик.

Комфортный коридор курса

Как пишет РИА Новости, наиболее предпочтительным для бизнеса аналитиком является курс доллара в диапазоне от 80 до 90 рублей. Для граждан же выгоден более высокий курс рубля, который позволяет сохранять приемлемую стоимость импортных товаров, техники и международных поездок.

Ключевые события для наблюдения инвесторами на текущей неделе

Согласно информации «Известий», 8 декабря акционеры «Ренессанс Страхования» примут решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2025 года. В этот же день истекает возможность приобрести акции «Акрона» с правом на промежуточные дивиденды.

9 декабря «Сбербанк» представит отчетность по РСБУ за 11 месяцев, а компания Henderson — данные о выручке за ноябрь. В этот же день акционеры «Полюса» и «Озона» обсудят выплату дивидендов за девять месяцев.

11 декабря «Аэрофлот» обнародует операционные результаты, а акционеры компании «Диасофт» примут решение о дивидендах. В пятницу истекает срок для покупки акций «Европлан», МФК «Займер», «Диасофт», «Озон» и «Полюс» с правом на дивиденды за девять месяцев.