Министр по европейским делам Италии Томмазо Фоти считает, что использование замороженных российских активов на Западе в качестве «репарационного кредита» Украине рискованно для стран Европы.

«Для нас важно сочетание политических интересов с соблюдением норм международного права. И это серьезная проблема. Ни одно из обсуждаемых предложений не гарантирует соответствия международному праву», — заявил он в интервью газете La Stampa.

Также политик указал, что ведущие страны Европы так и не смогли повлиять на ход мирного процесса и сделать вклад в переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее лидеры Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом поторопиться в поиске решений по использованию замороженных активов России.

В свою очередь, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие замороженных российских активов, о котором говорят европейские политики, позволит Европе еще пару лет «тратить украинцев как пули».

Представитель Кремля обратил внимание, что в странах Старого Света по-прежнему считают, что конфликт на Украине необходимо дальше оплатить за счет российских активов.