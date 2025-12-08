Блокировка или изъятие российских активов в Европе нанесет серьезный удар не только по евро, но и разрушит доверие к самому принципу частной собственности внутри Евросоюза в глазах инвесторов, что повлечет их уход из данной юрисдикции. Также такой прецедент может подорвать ориентированную на консенсус основу общей внешней политики ЕС.

При этом экономика России доказала свою выносливость и способность развиваться без западных капиталовложений. Такое мнение высказали эксперты в беседе с ТАСС.

"Вопрос использования замороженных активов - это не столько финансовая, сколько институциональная проблема. Речь идет о фундаментальных основах доверия и предсказуемости в международной экономике. Даже внутри ЕС признают, что любое решение в этой сфере должно строго соответствовать международному праву и приниматься на основе консенсуса, иначе удар придется по самому евро и по праву собственности в Европе", - отметил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

Он подчеркнул, что в случае конфискации российская сторона, безусловно, будет действовать зеркально: в ее распоряжении есть инструменты правовой защиты и сопоставимый объем активов нерезидентов, находящихся в российской юрисдикции.

"При этом российская экономика уже продемонстрировала способность к росту без западных инвестиций. Следовательно, возвращение к предсказуемой правовой рамке, а не к односторонним экспериментам, отвечает интересам всех сторон - в том числе европейских государств и бизнеса, - указал Гоненко. - Как экономист, я исхожу из простого принципа: если один раз легализовать "особый случай", он неминуемо превращается в норму и начинает менять поведение инвесторов. Они просто уходят из юрисдикции, где размыты границы собственности и подрывается доверие".

Эксперт отметил, что рациональный выход - оставаться в правовом поле и искать решения, не подрывающие устойчивость европейских институтов, что в конечном счете дешевле и эффективнее, чем потом восстанавливать репутацию финансовых рынков.

Опасный шаблон угрожает единству ЕС

Решение ЕС о заморозке российских активов без соблюдения требования единогласия будет означать принципиальный сдвиг в механизмах принятия внешнеполитических решений внутри объединения, уверена доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

"Оно свидетельствует о готовности коалиции государств - членов "идти до конца" в сдерживании России, даже ценой ослабления институциональной целостности ЕС. Только вопрос - не приведет ли это в конечном счете к концу ЕС? Ведь такой прецедент не только может подорвать консенсус-ориентированную основу общей внешней политики ЕС, но и создать опасный шаблон: в будущем подобные "лазейки" могут быть использованы и для других спорных решений, продвигаемых узкой коалицией стран в обход формальных процедур", - сказала собеседник агентства.

По информации издания Financial Times, Евросоюз нашел лазейку, благодаря которой можно навсегда заблокировать замороженные активы России в обход правила, требующего единогласного одобрения со стороны всех стран сообщества.

"До настоящего момента существовал риск, что санкции продлеваются единогласным решением каждые полгода, так что всего лишь одна столица, например, Будапешт, могла бы обеспечить Москве возвращение доступа к активам и сломать всю конструкцию. Новое законодательство нацелено на то, чтобы изменить это. Брюссель нашел статью в основополагающих договорах ЕС, которые в условиях серьезных экономических потрясений <...> позволят принимать меры без необходимости единогласного одобрения", - говорится в статье газеты.

Financial Times отмечает, что к подобным потрясениям может быть отнесены действия России, которую на Западе обвиняют в гибридных действиях против ЕС, в свете чего предлагается "на неопределенный срок заблокировать российские активы, пока не будет принято похожее отдельное решение снять запрет".

Ранее Еврокомиссия огласила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.