Грузия разово бесплатно перевезла азербайджанскую нефть в Армению

Грузинская железная дорога в разовом порядке бесплатно перевезла азербайджанскую нефть в Армению, сообщило грузинское правительство, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает грузинское правительство, 5 декабря «страны-партнеры Грузии попросили о разовом осуществлении транзита из Азербайджана в Армению нефтепродуктов через территорию Грузии, после чего премьер-министр Ираклий Кобахидзе распорядился сделать это незамедлительно и полностью бесплатно».

«Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером Азербайджана и Армении, поддерживая мир и сотрудничество в регионе», – сказано в сообщении.

Ранее СМИ Азербайджана сообщили, что за транзит нефти из Азербайджана в Армению по железной дороге Грузия запросила большие тарифы, и это якобы вносит расхождения в позиции Тбилиси и Баку в контексте реализации «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» – Зангезурского коридора.

Ранее азербайджанские СМИ отметили, что отношения Баку и Тбилиси страдают из-за Зангезурского коридора.