В Euroclear отказались передавать активы РФ для кредита Украине

Бельгийский депозитарий Euroclear не может передать российские активы для «репарационного кредита» Украине. Об этом заявила гендиректор Валери Урбен.

По ее словам, предложенная Еврокомиссией схема сомнительна с точки зрения права. Предложение заходит на абсолютно неизведанную территорию и ставит под угрозу финансовую стабильность.

«Нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так отдает деньги Евросоюзу. Это деньги Euroclear, и они связаны требованиями Центрального банка России о возмещении расходов», — уточнила Урбен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Франция отказалась вкладывать в «репарационный кредит» для Украины 18 миллиардов евро из замороженных в ее коммерческих банках российских активов.