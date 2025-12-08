В Минфине рассказали, будет ли экономика России «гнать на велосипеде»

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что в России есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году.

Корреспондент обратил внимание на видеоролик, подготовленный ВТБ к форуму «Россия зовет!», в котором Силуанов был показан на спортивном велосипеде на треке. Журналист поинтересовался у министра, сможет ли российская экономика так же «гнать на велосипеде».

«Для этого все делаем», — ответил Силуанов.

По его словам, охлаждение экономики необходимо, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и не съедала доходы людей. Министр отметил, что этого удастся достичь уже в текущем году.

«В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла», — сказал министр.

В конце ноября Силуанов заявил, что у Банка России становится больше сейчас маневров для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики. В то же время глава Министерства финансов отметил, что Банк России в этом году «активно охлаждает экономику», чтобы в следующем году экономика страны начала развиваться.