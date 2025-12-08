Страна Европы поставила ультиматум Китаю

Европа возьмет пример с США и введет против Китая карательные пошлины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его процитировало издание South China Morning Post (SCMP).

По словам Макрона, ультиматум, поставленный им Пекину, предполагает, что КНР должна решить проблему торгового дисбаланса до конца 2026 года. Франция обвинила Китай в ограничениях импорта и пригрозила скоординированными общеевропейскими жесткими мерами, если тот не проявит интереса к политике взаимных уступок.

Аналитики считают, что подобные заявления французского президента следует расценивать как попытку оказать публичное давление на Пекин после частных дипломатических предупреждений.

В начале ноября сообщалось, что Европейский союз оказался неспособен в ближайшем будущем заставить Китай ослабить контроль за экспортом редкоземельных металлов. Таким образом, планы блока по достижению экономической безопасности не оправдали ожиданий.