Путин рассказал о замедлении темпа роста ВВП в 2025 году

В ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин заявил о необходимости "обеления" российской экономики, передает пресс-служба Кремля.

Президент назвал ожидаемым замедление темпа роста ВВП в 2025 году, по итогам года будет около 1%. Инфляция итогам года может быть ниже 6%.

Глава государства поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике. По словам Путина, в России созданы условия, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику. При этом экономический рост должен охватывать все субъекты страны.

"Нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально", - сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что необходимо усилить контроль за обращением наличных денег