Путин поручил усилить региональный компонент в экономических нацпроектах

Национальные проекты, касающиеся развития экономики, должны предусматривать рост по всем регионам и выравнивание ситуации на разных территориях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты Федерации. И в этой связи прошу усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах. Дополнительно заострить их на сокращение разрыва в уровнях экономических потенциалов субъектов Федерации", - сказал он на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.