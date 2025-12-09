Путин поручил незамедлительно приступить к структурным изменениям в экономике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать реализацию плана структурных изменений российской экономики, рассчитанного до 2030 года. Такое поручение он дал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства подчеркнул, что правительство подготовило долгосрочный план трансформации экономики, предусматривающий развитие высокотехнологичных отраслей, расширение производства с высокой добавленной стоимостью и увеличение спроса на отечественные товары. Он отметил, что документ рассчитан до 2030 года и потребовал от правительства незамедлительного начала его исполнения.

Президент также сообщил, что к концу 2026 года должна быть сформирована основа для достижения темпов экономического роста не ниже мировых. Он обозначил эту цель как одну из ключевых задач, стоящих перед кабинетом министров и региональными командами на 2026 год.